"Нафтогаз" сплатив 53 млрд грн податків: це на 10% більше

За 7 місяців 2024 року Група Нафтогаз сплатила майже на 10% більше податків, ніж за аналогічний період минулого року. ﻿ Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", повідомляє Економічна правда.

Йдеться про суму в понад 53 млрд гривень.

"Лише у липні підприємства Групи сплатили у зведений бюджет України понад 6 млрд гривень" , – зауважив СЕО Нафтогазу Олексій Чернишов.

Нагадаємо, за сім місяців 2024 року підприємства Групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" – видобули 8,6 млрд куб. м товарного газу. Це на понад 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.