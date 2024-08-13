"Нафтогаз" уплатил 53 млрд грн налогов: это на 10% больше

За 7 месяцев 2024 года Группа Нафтогаз уплатила почти на 10% больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года. ﻿Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", сообщает Экономическая правда.

Речь идет о сумме в более 53 млрд гривен.

"Только в июле предприятия Группы уплатили в сводный бюджет Украины более 6 млрд гривен" , - отметил СЕО Нафтогаза Алексей Чернышев.

Напомним, за семь месяцев 2024 года предприятия Группы Нафтогаз - АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" - добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа. Это более чем на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.