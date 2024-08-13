Митники передали "Азову" автозапчастин з РФ на майже 6 млн грн

Київські митники виявили спробу незаконно імпортувати партію різних запчастин російського виробництва до транспортних засобів Камаз, ГАЗ, Газель тощо, загальною вагою 23 тонни, повідомляє Економічна правда.

Як йдеться в повідомленні Держмитслужби, товар ввезли в Україну, намагаючись приховати його походження.

З'ясувавши, що запчастини вироблені на підприємствах Росії та переміщені з Росії до Білорусі вже після повномасштабного вторгнення, митне оформлення товару було призупинено.

Згідно з повідомленням, керуючись правовим режимом воєнного стану, цю партію запчастин, загальною вартістю 5,7 млн грн, за рішенням суду відчужено в компанії, що імпортувала товар, і передано бригаді спецпризначення "Азов" для відновлення та ремонту автотранспортних засобів, що перебувають на балансі підрозділу та використовуються під час виконання бойових завдань.