Таможенники передали "Азову" автозапчастей из РФ на почти 6 млн грн

Киевские таможенники обнаружили попытку незаконно импортировать партию различных запчастей российского производства к транспортным средствам Камаз, ГАЗ, Газель и т.д., общим весом 23 тонны, сообщает Экономическая правда.

Как говорится в сообщении Гостаможслужбы, товар ввезли в Украину, пытаясь скрыть его происхождение.

Выяснив, что запчасти произведены на предприятиях России и перемещены из России в Беларусь уже после полномасштабного вторжения, таможенное оформление товара было приостановлено.

Согласно сообщению, руководствуясь правовым режимом военного положения, эту партию запчастей, общей стоимостью 5,7 млн грн, по решению суда отчуждено у компании, которая импортировала товар, и передано бригаде спецназначения "Азов" для восстановления и ремонта автотранспортных средств, находящихся на балансе подразделения и используемых при выполнении боевых задач.