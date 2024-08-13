ЗМІ: Російський флот відточував завдавання ядерних ударів по цілях в Європі

Російський флот тренувався атакувати цілі в Європі за допомогою ракет, здатних нести ядерні боєголовки, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Financial Times із посиланням на секретні документи, які були підготовлені ще до повномасштабної війни.

Серед документів, які опинилися у розпорядженні видання, є мапа цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичну ядерну зброю. На картах зазначено 32 цілі для російського флоту у Європі.

У документах наголошується, що "висока маневреність флоту дозволяє йому завдавати раптових і попереджувальних ударів і масованих ракетних ударів… з різних напрямків". Також говориться, що ядерна зброя "як правило" призначена для використання "у поєднанні з іншими засобами ураження" для досягнення цілей РФ.

Для Балтійського флоту цілі вказані в основному в Норвегії та Німеччині. Серед них військово-морська база у Бергені (Норвегія), радіолокаційні станції та об'єкти спецназу. Північний флот, згідно з документами, може вразити об'єкти оборонної промисловості, у тому числі верф у британському Барроу-ін-Фернесі, де будують військові кораблі та підводні човни.

При цьому на картах є різні сценарії війни, зокрема з нинішніми союзниками Росії — Китаєм, Іраном, Азербайджаном та Північною Кореєю.

Також у презентації згадується варіант демонстраційного удару — підрив ядерної зброї у віддаленому районі "у період безпосередньої загрози агресії" перед реальним конфліктом для залякування західних країн. Удар, як йдеться в документах, має продемонструвати "наявність та готовність до застосування високоточної нестратегічної ядерної зброї" та "намір застосувати ядерну зброю".

Як повiдомлялось, Росія частково відновила функціонування в окупованому Криму складу ядерної зброї "Феодосія-13"