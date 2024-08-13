СМИ: Российский флот оттачивал нанесение ядерных ударов по целям в Европе

Российский флот тренировался атаковать цели в Европе с помощью ракет, способных нести ядерные боеголовки, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Financial Times со ссылкой на секретные документы, подготовленные еще до полномасштабной войны.

Среди документов, которые оказались в распоряжении издания, есть карта целей для ракет, которые могут нести как обычные боеголовки, так и тактическое ядерное оружие. На картах указано 32 цели для российского флота в Европе.

В документах отмечается, что "высокая маневренность флота позволяет ему наносить внезапные и упреждающие удары и массированные ракетные удары… с разных направлений". Также говорится, что ядерное оружие "как правило" предназначено для использования "в сочетании с другими средствами поражения" для достижения целей РФ.

Для Балтийского флота цели указаны в основном в Норвегии и Германии. Среди них военно-морская база в Бергене (Норвегия), радиолокационные станции и объекты спецназа. Северный флот, согласно документам, может поразить объекты оборонной промышленности, в том числе верфь в британском Барроу-ин-Фернесе, где строят военные корабли и подводные лодки.

При этом на картах есть разные сценарии войны, в частности с нынешними союзниками России — Китаем, Ираном, Азербайджаном и Северной Кореей.

Также в презентации упоминается вариант демонстрационного удара — подрыв ядерного оружия в отдаленном районе "в период непосредственной угрозы агрессии" перед реальным конфликтом для запугивания западных стран. Удар, как говорится в документах, должен продемонстрировать "наличие и готовность к применению высокоточного нестратегического ядерного оружия" и "намерение применить ядерное оружие".

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