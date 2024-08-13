На Сумщині обмежили переміщення громадян у 20-кілометровій зоні на кордоні з РФ

У Сумській області запровадили обмеження на переміщення громадян та цивільного транспорту у 20-кілометровій зоні біля кордону з Росією.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

"У звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності диверсійно-розвідувальних груп, сил спеціальних операцій противника та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військовим командуванням введені обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що допуск осіб на зазначену територію буде здійснюватися за внутрішніми паспортами громадян з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

Детальнішу інформацію щодо обмеження переміщення цивільного населення та техніки можна отримати в диспетчерському пункті Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку ЗСУ.