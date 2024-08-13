В Сумской области ограничили перемещение граждан в 20-километровой зоне на границе с РФ

В Сумской области были введены ограничения на перемещение граждан и гражданского транспорта в 20-километровой зоне у границы с Россией.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций противника и в целях сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих, военным командованием введены ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной двадцатикилометровой зоне Сумской области" , – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что допуск лиц на указанную территорию будет производиться по внутренним паспортам граждан с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне.

Более подробную информацию об ограничении перемещения гражданского населения и техники можно получить в диспетчерском пункте Сумского зонального отдела Военной службы правопорядка ВСУ.