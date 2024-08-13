Міноборони: Вже 80 військових частин використовують електронні рапорти в "Армії+"

За даними станом на 13 серпня, 80 військових частин скористалися обслуговуванням електронних рапортів через встановлення мобільного застосунку "Армія+". Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Зараз ми наближаємось до 80. Тобто вже 80 військових частин почали обслуговування електронних рапортів через встановлення "Армії+". Безпосередньо і у військовослужбовців і у командирів" , - сказала Черногоренко.

За її словами, за перші чотири доби з моменту запуску "Армія+" зафіксовано понад 50 тисяч успішних авторизацій.

"Основна задача застосунку, щоб військовослужбовці займалися службою, а не паперами. Щоб вони фокусувались на виконанні військових задач. Ми хочемо полегшити службу нашим захисникам і прагнемо радикально трансформувати взаємовідносини між солдатами, командиром, державою. Створити екосистему послуг, в центрі якої - українські військові. Ми будемо це робити через прозорість зворотного зв'язку" , - додала заступниця міністра оборони України.

Вона зазначила, що в майбутньому Міноборони планують масштабувати застосунок на всі Сили оборони. Також вони вже мають з їхніми партнерами попередні перемовини про це.

"Зараз в "Армії+" доступно 11 видів рапортів, їх можна подати за декілька хвилин. Рапорти - це найбільш очікувані документи для військових. Рапорти можливо подати тільки через АрміюID. Це унікальний ID-номер військового. Він формується прямо в застосунку, і тільки після цього формування військові можуть обмінюватися рапортами" , - наголосила Черногоренко.

Заступниця міністра оборони поінформувала, що вже 16 тисяч військових спробували створити перші електронні рапорти, більшість із яких були у тестовому режимі. Також Міністерство оборони прийняло наказ про прирівняння цифрового рапорту до паперового, і в системі вже створені 253 рапорти, які мають абсолютно ідентичну юридичну силу.