Міноборони: Вже 80 військових частин використовують електронні рапорти в "Армії+"
За даними станом на 13 серпня, 80 військових частин скористалися обслуговуванням електронних рапортів через встановлення мобільного застосунку "Армія+". Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"Зараз ми наближаємось до 80. Тобто вже 80 військових частин почали обслуговування електронних рапортів через встановлення "Армії+". Безпосередньо і у військовослужбовців і у командирів", - сказала Черногоренко.
За її словами, за перші чотири доби з моменту запуску "Армія+" зафіксовано понад 50 тисяч успішних авторизацій.
"Основна задача застосунку, щоб військовослужбовці займалися службою, а не паперами. Щоб вони фокусувались на виконанні військових задач. Ми хочемо полегшити службу нашим захисникам і прагнемо радикально трансформувати взаємовідносини між солдатами, командиром, державою. Створити екосистему послуг, в центрі якої - українські військові. Ми будемо це робити через прозорість зворотного зв'язку", - додала заступниця міністра оборони України.
Вона зазначила, що в майбутньому Міноборони планують масштабувати застосунок на всі Сили оборони. Також вони вже мають з їхніми партнерами попередні перемовини про це.
"Зараз в "Армії+" доступно 11 видів рапортів, їх можна подати за декілька хвилин. Рапорти - це найбільш очікувані документи для військових. Рапорти можливо подати тільки через АрміюID. Це унікальний ID-номер військового. Він формується прямо в застосунку, і тільки після цього формування військові можуть обмінюватися рапортами", - наголосила Черногоренко.
Заступниця міністра оборони поінформувала, що вже 16 тисяч військових спробували створити перші електронні рапорти, більшість із яких були у тестовому режимі. Також Міністерство оборони прийняло наказ про прирівняння цифрового рапорту до паперового, і в системі вже створені 253 рапорти, які мають абсолютно ідентичну юридичну силу.
"Далі ми запустимо навчання. Ми хочемо, щоб навчання було сучасним, дистанційним. Щоб кожен військовий навіть на лінії бойового зіткнення міг далі навчатися. Будемо рухатися в сторону повноцінного військового посвідчення", - підсумувала Черногоренко.