Минобороны: Уже 80 воинских частей используют электронные рапорты в "Армии+"
По данным на 13 августа, 80 воинских частей воспользовались обслуживанием электронных рапортов из-за установки мобильного приложения "Армия+". Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире общенационального телемарафона, сообщает Укринформ.
"Сейчас мы приближаемся к 80. То есть уже 80 воинских частей начали обслуживание электронных рапортов через установку "Армии+". Непосредственно и у военнослужащих, и у командиров", - сказала Черногоренко.
По ее словам, за первые четыре дня с момента запуска "Армия+" зафиксировано более 50 тысяч успешных авторизаций.
"Основная задача применения, чтобы военнослужащие занимались службой, а не бумагами. Чтобы они фокусировались на выполнении военных задач. Мы хотим облегчить службу нашим защитникам и стремимся радикально трансформировать взаимоотношения между солдатами, командиром, государством. Создать экосистему услуг, в центре которой - украинские военные. Мы будем это делать из-за прозрачности обратной связи", - добавила заместитель министра обороны Украины.
Она отметила, что в будущем Минобороны планируют масштабировать применение на всех силах обороны. Также у них уже есть с их партнерами предварительные переговоры об этом.
"Сейчас в "Армии+" доступно 11 видов рапортов, их можно подать за несколько минут. Рапорты - это наиболее ожидаемые документы для военных. Рапорты можно подать только через АрмиюID. Это уникальный ID-номер военного. Он формируется прямо в приложении, и только после этого формирование военные могут обмениваться рапортами", - подчеркнула Черногоренко.
Замминистра обороны проинформировала, что уже 16 тысяч военных попытались создать первые электронные рапорты, большинство из которых были в тестовом режиме. Также Министерство обороны приняло приказ о приравнении цифрового рапорта к бумажному, и в системе уже созданы 253 рапорта, имеющих абсолютно идентичную юридическую силу.
"Дальше мы запустим обучение. Мы хотим, чтобы обучение было современным, дистанционным. Чтобы каждый военный даже на линии боевого столкновения мог дальше учиться. Будем двигаться в сторону полноценного военного удостоверения", - подытожила Черногоренко.