Минобороны: Уже 80 воинских частей используют электронные рапорты в "Армии+"

По данным на 13 августа, 80 воинских частей воспользовались обслуживанием электронных рапортов из-за установки мобильного приложения "Армия+". Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире общенационального телемарафона, сообщает Укринформ.

"Сейчас мы приближаемся к 80. То есть уже 80 воинских частей начали обслуживание электронных рапортов через установку "Армии+". Непосредственно и у военнослужащих, и у командиров" , - сказала Черногоренко.

По ее словам, за первые четыре дня с момента запуска "Армия+" зафиксировано более 50 тысяч успешных авторизаций.

"Основная задача применения, чтобы военнослужащие занимались службой, а не бумагами. Чтобы они фокусировались на выполнении военных задач. Мы хотим облегчить службу нашим защитникам и стремимся радикально трансформировать взаимоотношения между солдатами, командиром, государством. Создать экосистему услуг, в центре которой - украинские военные. Мы будем это делать из-за прозрачности обратной связи" , - добавила заместитель министра обороны Украины.

Она отметила, что в будущем Минобороны планируют масштабировать применение на всех силах обороны. Также у них уже есть с их партнерами предварительные переговоры об этом.

"Сейчас в "Армии+" доступно 11 видов рапортов, их можно подать за несколько минут. Рапорты - это наиболее ожидаемые документы для военных. Рапорты можно подать только через АрмиюID. Это уникальный ID-номер военного. Он формируется прямо в приложении, и только после этого формирование военные могут обмениваться рапортами" , - подчеркнула Черногоренко.

Замминистра обороны проинформировала, что уже 16 тысяч военных попытались создать первые электронные рапорты, большинство из которых были в тестовом режиме. Также Министерство обороны приняло приказ о приравнении цифрового рапорта к бумажному, и в системе уже созданы 253 рапорта, имеющих абсолютно идентичную юридическую силу.