У Нацбанку пояснили відтік коштів з гривневих рахунків

Відтік коштів з гривневих рахунків українців в банках у липні на 1,2% був викликаний декількома чинниками. Станом початок серпня цей обсяг вже компенсовано. Про це йдеться у роз’ясненні Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Короткочасне зниження в липні обсягу гривневих коштів населення на рахунках у банках на початку серпня змінилося приростом коштів у банках та не вплинуло на фінансову стабільність і ліквідність банківської системи" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, обсяги залишків гривневих коштів фізичних осіб за перший тиждень серпня не лише повністю відновилися після зниження за липень на 1,2%, а й додатково збільшилися.

Станом на 9 серпня ці залишки перевищують:

на 0,7% (5,1 млрд грн) – показник на початок липня;

на 7% (50 млрд грн) – показник на початок року,

на 80,9% (340,1 млрд грн) – показник на початок повномасштабного вторгнення.

Причини відтоку

Як зазначили в НБУ, певна волатильність характерна для коштів населення в банках. Фахівці НБУ проаналізували фактори ситуативного скорочення залишків коштів у липні. Серед них:

сезонний чинник, адже населення схильне витрачати більше коштів влітку з огляду на сезон відпусток. Скорочення коштів на рахунках громадян у липні-серпні спостерігалося й у довоєнні 2020-2021 роки;

перебої з електроенергією змусили населення активніше купувати джерела альтернативного енергопостачання (генератори, зарядні станції, сонячні панелі), що також вимагало значних додаткових ресурсів;

посилення попиту на іноземну валюту з огляду на зростання курсу долара;

активніше інвестування коштів населенням у високодохідні ОВДП у гривні та іноземній валюті: в липні українці збільшили вкладення в державні цінні папери на 5,2 млрд грн, або на 9%.

Нагадаємо, середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення у липні 2024 року становили 10,7% річних, що на 0,1 в.п. нижче, ніж місяць тому.