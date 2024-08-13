В Нацбанке объяснили отток средств с гривневых счетов

Отток средств с гривневых счетов украинцев в банках в июле на 1,2% был вызван несколькими факторами. По состоянию на начало августа этот объем уже компенсирован. Об этом говорится в разъяснении Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Кратковременное снижение в июле объема гривневых средств населения на счетах в банках в начале августа сменилось приростом средств в банках и не отразилось на финансовой стабильности и ликвидности банковской системы" , - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, объемы остатков гривневых средств физических лиц за первую неделю августа не только полностью восстановились после снижения за июль на 1,2%, но и дополнительно увеличились.

По состоянию на 9 августа эти остатки превышают:

на 0,7% (5,1 млрд грн) – показатель на начало июля;

на 7% (50 млрд грн) – показатель на начало года,

на 80,9% (340,1 млрд грн) – показатель начала полномасштабного вторжения.

Причины оттока

Как отметили в НБУ, определенная волатильность характерна для средств населения в банках. Специалисты НБУ проанализировали факторы ситуативного сокращения остатков средств в июле. Среди них:

сезонный фактор, ведь население склонно тратить больше летом с учетом сезона отпусков. Сокращение средств на счетах граждан в июле-августе наблюдалось и в довоенные 2020-2021 годы;

перебои с электроэнергией заставили население активно покупать источники альтернативного энергоснабжения (генераторы, зарядные станции, солнечные панели), что также требовало значительных дополнительных ресурсов;

усиление спроса на иностранную валюту с учетом роста курса доллара;

активнее инвестирование средств населением в высокодоходные ОВГЗ в гривне и иностранной валюте: в июле украинцы увеличили вложения в государственные ценные бумаги на 5,2 млрд грн или на 9%.

Напомним, средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения в июле 2024 года составили 10,7% годовых, что на 0,1 п.п. ниже, чем месяц назад.