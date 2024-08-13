Кабмін виділив майже 3 млрд грн на відновлення прифронтових населених пунктів

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 2,7 млрд грн на експериментальний проєкт з відновлення низки населених пунктів у прифронтових регіонах. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, повідомляє Укрінформ.

"На минулому засіданні в Чернігівській області доручив Міністерству інфраструктури невідкладно опрацювати питання виділення 2,7 млрд грн на експериментальний проєкт з відновлення низки населених пунктів у прифронтових регіонах ... Сьогодні вже ухвалюємо безпосереднє рішення про виділення цих коштів, що прискорить комплексну відбудову цих громад для якнайшвидшого повернення людей та розвитку локальної економіки" , - сказав він.

Шмигаль уточнив, що йдеться про Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині, Тростянець на Сумщині.

Окрім цього, прем'єр-міністр повідомив, що іншою постановою уряд залучить до реалізації експериментальних проєктів ОВА як замовників будівництва.

"Також сьогодні оновлюємо Стратегію державного регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Актуалізуємо її, враховуючи виклики війни та рекомендації Європейського Союзу" , - додав він.

За словами Шмигаля, серед цілей уряду - створення умов для повернення українців додому, відновлення й розбудова інфраструктури, інтеграція українських захисників до соціуму громад, підвищення інституційної та фінансової спроможності органів місцевого самоврядування, синхронізація політики регіонального розвитку та інші галузеві політики.

Глава уряду зауважив, що на основі оновленої Стратегії регіони готуватимуть власні стратегічні документи. Зі свого боку Кабмін і профільне міністерство допомагатимуть.