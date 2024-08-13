Кабмин выделил почти 3 млрд грн на восстановление прифронтовых населенных пунктов

Кабинет Министров принял решение о выделении 2,7 млрд грн на экспериментальный проект по восстановлению ряда населенных пунктов в прифронтовых регионах. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания Кабмина, сообщает Укринформ.

"На прошлом заседании в Черниговской области поручил Министерству инфраструктуры безотлагательно проработать вопрос выделения 2,7 млрд грн на экспериментальный проект по восстановлению ряда населенных пунктов в прифронтовых регионах... Сегодня уже принимаем непосредственное решение о выделении этих средств, что ускорит комплексное восстановление этих общин для скорейшего возвращения людей и развития локальной экономики" , - сказал он.

Шмигаль уточнил, что речь идет о Ягодном на Черниговщине, Посаде-Покровском на Херсонщине, Циркунах на Харьковщине, Тростянце на Сумщине.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что другим постановлением правительство привлечет к реализации экспериментальных проектов ОВА как заказчиков строительства.

"Также сегодня обновляем Стратегию государственного регионального развития на 2021-2027 годы. Актуализуем ее, учитывая вызовы войны и рекомендации Европейского Союза" , - добавил он.

По словам Шмыгаля, среди целей правительства – создание условий для возвращения украинцев домой, восстановление и развитие инфраструктуры, интеграция украинских защитников в социум общин, повышение институциональной и финансовой способности органов местного самоуправления, синхронизация политики регионального развития и другие отраслевые политики.

Глава правительства заметил, что на основе обновленной Стратегии регионы будут готовить собственные стратегические документы. Со своей стороны, Кабмин и профильное министерство будут помогать.