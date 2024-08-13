Україна отримала ще 4,2 млрд євро від ЄС – Шмигаль
Україна отримала 4,2 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Уряд направить ці кошти на соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми. Військові видатки ми продовжуємо фінансувати виключно за рахунок власних ресурсів", – написав Шмигаль.
Він зазначив, що до кінця року Україна очікує отримати ще один транш допомоги.
З початку 2024 року ЄС надав Україні вже понад 12 млрд євро бюджетної підтримки.