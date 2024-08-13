Украина получила еще 4,2 млрд евро от ЕС – Шмигаль

Украина получила 4,2 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Правительство направит эти средства на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы. Военные расходы мы продолжаем финансировать исключительно за счет собственных ресурсов" , – написал Шмигаль.

Он отметил, что до конца года Украина ожидает получить еще один транш помощи.

С начала 2024 года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки.