Украина получила еще 4,2 млрд евро от ЕС – Шмигаль
Украина получила 4,2 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Правительство направит эти средства на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы. Военные расходы мы продолжаем финансировать исключительно за счет собственных ресурсов", – написал Шмигаль.
Он отметил, что до конца года Украина ожидает получить еще один транш помощи.
С начала 2024 года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки.