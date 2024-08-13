Вбивство українця у Німеччині: поліція затримала громадянина України

26-річний громадянин України був затриманий поліцією ввечері у понеділок, 12 серпня. Його підозрюють у вбивстві 46-річного українця, яке сталося того ж дня в одному з притулків для біженців міста Росток у землі Мекленбург-Передня Померанія. Про це розповіли у прокуратурі міста, повідомляє Deutsche Welle.

Як зазначили у відомстві, на даний момент до суду передане клопотання про арешт підозрюваного.

46-річного громадянина України напередодні вдень знайшов вбитим охоронець притулку в районі Фрітц-Тріддельфітцвег. Він одразу ж поінформував поліцію та швидку допомогу. Утім, лікар швидкої зміг лише констатувати смерть чоловіка, зазначає медіакомпанія NDR.

Про обставини вбивства та імовірні мотиви прокуратура не повідомляє, посилаючись на таємницю слідства.