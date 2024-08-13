Убийство украинца в Германии: полиция задержала гражданина Украины

26-летний гражданин Украины был задержан полицией вечером в понедельник, 12 августа. Он подозревается в убийстве 46-летнего украинца, которое произошло в тот же день в одном из приютов для беженцев города Росток в земле Мекленбург-Передняя Померания. Об этом рассказали в прокуратуре города, сообщает Deutsche Welle.

Как отметили в ведомстве, на данный момент в суд передано ходатайство об аресте подозреваемого.

46-летний гражданина Украины накануне днем нашел убитым охранник приюта в районе Фритц-Триддельфитцвег. Он сразу же проинформировал полицию и скорую помощь. Впрочем, врач скорой смог лишь констатировать смерть мужчины, отмечает медиакомпания NDR.

Об обстоятельствах убийства и вероятных мотивах прокуратура не сообщает, ссылаясь на тайну следствия.