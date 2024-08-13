У Волинській області почали надсилати повістки поштою: у ТЦК підтвердили

У Волинській області військовозобов’язаним уже надсилають повістки поштою. Про це заявила пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук, повідомляє ВСН.

"Так, резервістам і військовозобов’язаним надсилаються повістки на оновлення військово-облікових даних поштою рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації" , - розповіла пресофіцерка.

За словами Уляни Кравчук, належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП є:

день отримання рекомендованого листа особою, про що є підтверджуючий документ від поштового оператора;

день проставлення відмітки про відмову отримати лист чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою зареєстрованого або ж фактичного місця проживання особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання.

"Хочу наголосити, що така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати" , - підкреслила пресофіцерка.

Як акцентувала Кравчук, якщо особа не з’явилась до ТЦК у визначений час, вказаний у повістці, вона нестиме андміністративну відповідальність. РТЦК виносить постанову про накладення на порушника адміністративного стягнення. Цю постанову представники районних ТЦК надсилають рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації.