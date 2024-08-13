В Волынской области начали отправлять повестки по почте: в ТЦК подтвердили
В Волынской области военнообязанным уже присылают повестки по почте. Об этом заявила пресс-офицер Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук, сообщает ВСН.
"Да, резервистам и военнообязанным присылаются повестки на обновление военно-учетных данных по почте заказным письмом в адрес, который указал лицо в территориальном центре или же по последнему месту регистрации", - рассказала пресс-офицер.
По словам Ульяны Кравчук, надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК и СП:
- день получения заказного письма лицом, о чем есть подтверждающий документ от почтового оператора;
- день проставления отметки об отказе получить письмо или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу зарегистрированного или фактического места жительства лица, если это лицо не сообщило ТЦК и СП другого адреса места жительства.
"Хочу подчеркнуть, что такая повестка будет считаться должным образом врученной даже в том случае, когда адресат по каким-либо причинам не смог ее получить", - подчеркнула пресс-офицер.
Как акцентировала Кравчук, если лицо не явилось в ТЦК в определенное время, указанное в повестке, он будет нести административную ответственность. РТЦК выносит постановление о наложении на нарушителя административного взыскания. Это постановление представители районных ТЦК присылают заказным письмом в адрес, который указал лицо в территориальном центре или по последнему месту регистрации.
"Также дополню, что избежать мобилизации, регулярно уплачивая штраф за нарушение правил военного учета или за неявку по повестке, не удастся. Ведь административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга. Гражданин может заплатить штраф, но вместе с тем он все равно должен выполнить свой долг", - подчеркнула пресс-офицер.