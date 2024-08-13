В Волынской области начали отправлять повестки по почте: в ТЦК подтвердили

В Волынской области военнообязанным уже присылают повестки по почте. Об этом заявила пресс-офицер Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук, сообщает ВСН.

"Да, резервистам и военнообязанным присылаются повестки на обновление военно-учетных данных по почте заказным письмом в адрес, который указал лицо в территориальном центре или же по последнему месту регистрации" , - рассказала пресс-офицер.

По словам Ульяны Кравчук, надлежащим подтверждением оповещения о вызове в ТЦК и СП:

день получения заказного письма лицом, о чем есть подтверждающий документ от почтового оператора;

день проставления отметки об отказе получить письмо или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу зарегистрированного или фактического места жительства лица, если это лицо не сообщило ТЦК и СП другого адреса места жительства.

"Хочу подчеркнуть, что такая повестка будет считаться должным образом врученной даже в том случае, когда адресат по каким-либо причинам не смог ее получить" , - подчеркнула пресс-офицер.

Как акцентировала Кравчук, если лицо не явилось в ТЦК в определенное время, указанное в повестке, он будет нести административную ответственность. РТЦК выносит постановление о наложении на нарушителя административного взыскания. Это постановление представители районных ТЦК присылают заказным письмом в адрес, который указал лицо в территориальном центре или по последнему месту регистрации.