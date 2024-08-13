У Нацбанку пояснили, як саме обмежать карткові перекази українцям

Нацбанк планує встановити обмеження p2p-переказів для фізичних осіб на рівні 100 тисяч грн на місяць.﻿ Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, повідомляє Економічна правда.

"Обмеження - 100 тисяч гривень на місяць на вихідні платежі" , - розповів Олійник.

За його словами, 100 тисяч не будуть враховувати перекази волонтерам.

"Волонтери будуть окремо. Банки будуть робити на своїй стороні списки, вони зможуть ними обмінюватися. Плюс зараз найбільші волонтери ідентифіковані у банку, тому ми вбачаємо, що ймовірність виникнення проблем буде мінімальна" , - зазначив заступник голови НБУ.

Він додав, що обмеження почнуть працювати через місяць після того, як Національний банк про них оголосить публічно. Ймовірно, оголошення може відбутися вже у четвер, 15 серпня. Відповідно, чинності вони набудуть 15 вересня 2024 року.

Нагадаємо, Нацбанк до кінця тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб для боротьби зі схемами "дропів".

За словами голови НБУ Андрія Пишного, НБУ фіналізує остаточне рішення, наступного тижня (йдеться про тиждень з 12 по 18 серпня – ред.) будемо розглядати його на правлінні.

Національний банк України (НБУ) готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами.