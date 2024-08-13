В Нацбанке объяснили, как именно ограничат карточные переводы украинцам

Нацбанк планирует установить ограничения p2p-переводов для физических лиц на уровне 100 тыс грн в месяц.﻿ Об этом заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник, сообщает Экономическая правда.

"Ограничение - 100 тысяч гривен в месяц на исходящие платежи" , - рассказал ЭП Олейник.

По его словам, 100 тысяч не будут учитывать переводы волонтерам.

"Волонтеры будут отдельно. Банки будут делать на своей стороне списки, они смогут ими обмениваться. Плюс сейчас крупнейшие волонтеры идентифицированы в банке, поэтому мы видим, что вероятность возникновения проблем будет минимальна" , - отметил замглавы НБУ.

Он добавил, что ограничения начнут работать через месяц после того, как Национальный банк о них объявит публично. Вероятно, объявление может состояться уже в четверг, 15 августа. Соответственно, в силу они вступят 15 сентября 2024 года.

Напомним, Нацбанк до конца недели планирует финализировать решение по ограничению p2p-переводов для физических лиц для борьбы со схемами "дропов".

По словам главы НБУ Андрея Пышного, НБУ финализирует окончательное решение, на следующей неделе (речь идет о неделе с 12 по 18 августа - ред.) будем рассматривать его на правлении.

Национальный банк Украины (НБУ) готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами.