У Румунії на чорноморському узбережжі знову виявили міну – Міноборони

У районі румунського природного заповідника Гріндул-Чітуць у вівторок, 13 серпня, виявили підозрілий об’єкт, який, імовірно, дрейфував із Чорного моря. Про це сповістило Міністерство національної оборони Румунії, повідомляє Європейська правда.

Відомство повідомило, що вранці у вівторок отримало повідомлення від місцевої влади про непізнаний об'єкт, який прибило до берега біля Гріндул-Чітуць, що на південному сході Румунії.

"Вивчаючи фотографії, зроблені на місці, об'єкт, швидше за все, є протидесантною міною типу YaRM" , – йдеться в заяві міністерства.

Там додали, що місце з міною огородили, а сапери Військово-морських сил Румунії найближчим знешкодять об’єкт.

Територія Гріндул-Чітуць є частиною дельти Дунаю, яку Румунія розділяє з Україною.

Румунія від початку повномасштабного вторгнення виявила та знищила понад 100 дрейфуючих мін.

Румунія разом із Туреччиною та Болгарією минулого місяця розпочали спільні протимінні операції в Чорному морі.