В Румынии на черноморском побережье снова обнаружили мину - Минобороны

В районе румынского природного заповедника Гриндул-Читуц во вторник, 13 августа, обнаружили подозрительный объект, который, вероятно, дрейфовал из Черного моря. Об этом заявили в министерстве национальной обороны Румынии, сообщает Европейская правда.

Ведомство сообщило, что утром во вторник получило сообщение от местных властей о неопознанном объекте, который прибило к берегу возле Гриндул-Читуц, что на юго-востоке Румынии.

"Изучая фотографии, сделанные на месте, объект, скорее всего, является противодесантной миной типа YaRM" , – говорится в заявлении министерства.

Там добавили, что место с миной оградили, а саперы Военно-морских сил Румынии в ближайшее время обезвредят объект.

Территория Гриндул-Читуц является частью дельты Дуная, которую Румыния разделяет с Украиной.

Румыния с начала полномасштабного вторжения обнаружила и уничтожила более 100 дрейфующих мин.

Румыния вместе с Турцией и Болгарией в прошлом месяце начали совместные противоминные операции в Черном море.