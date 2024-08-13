ЦНС: Росіяни переправляють гумвантажі з окупованих територій в Курську область

Росіяни масово переправляють гуманітарні вантажі, передбачені для тимчасово окупованих територій, на Курську область.

Про це повідомляє﻿ Центр національного спротиву.

"Не секрет, що для кремля українці не є пріоритетом й гуманітарна допомога на ТОТ має функцію шантажу та підкупу лояльності населення. Водночас потреби етнічних росіян мають більше пріоритетність, адже у кремлі чудово розуміють що ТОТ – не Росія" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відправку гуманітарних вантажів у Курську область росіяни подали як ініціативу населення окупованих територій. Відтак місцевим жителям відмовляють у видачі гумдопомоги.