ЦНС: Росіяни переправляють гумвантажі з окупованих територій в Курську область
Росіяни масово переправляють гуманітарні вантажі, передбачені для тимчасово окупованих територій, на Курську область.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Не секрет, що для кремля українці не є пріоритетом й гуманітарна допомога на ТОТ має функцію шантажу та підкупу лояльності населення. Водночас потреби етнічних росіян мають більше пріоритетність, адже у кремлі чудово розуміють що ТОТ – не Росія", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відправку гуманітарних вантажів у Курську область росіяни подали як ініціативу населення окупованих територій. Відтак місцевим жителям відмовляють у видачі гумдопомоги.