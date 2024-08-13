Россияне массово переправляют гуманитарные грузы, предусмотренные для временно оккупированных территорий, на Курскую область.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Не секрет, что для кремля украинцы не являются приоритетом и гуманитарная помощь на ВТО имеет функцию шантажа и подкупа лояльности населения. В то же время потребности этнических россиян имеют более приоритетность, ведь в кремле прекрасно понимают, что ВТО – не Россия" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что отправку гуманитарных грузов в Курскую область россияне представили как инициативу населения оккупированных территорий. Следовательно, местным жителям отказывают в выдаче гумпомощи.