Одіозний заступник секретаря ради безпеки Росії, колишній президент країни Дмитро Медведєв заявив, що прорив ЗСУ до Курської області "не залишиться безкарним", повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив біля мікрофону поряд із соратниками по правлячій у РФ партії "Єдина Росія" з посиланням на пропагандистів "Кремлівського пулу".

"Вони (українці — "ДС") понесуть за те, що зробили, безумовно, заслужене покарання. Отже, таке покарання, яке передбачає різні наслідки для тих, хто це зробив, включаючи керівництво київського націоналістичного режиму" , — сказав Медведєв.

Медведев заявил, что руководство Украины понесет заслуженное наказание за события в Курской области. pic.twitter.com/gcknD4qGQY — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 13, 2024

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін неабияк нервував на нараді, присвяченій прориву ЗСУ в Курську область.