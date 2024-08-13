Медведев пригрозил руководству Украины за события в Курской области

Одиозный заместитель секретаря совета безопасности России, бывший президент страны Дмитрий Медведев заявил, что прорыв ВСУ в Курскую область "не останется безнаказанным, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил у микрофона рядом с соратниками по правящей в РФ партии "Единая Россия" со ссылкой на пропагандистов "Кремлевского пула".

"Они (украинцы — "ДС") понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Значит, такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского националистического режима" , — сказал Медведев.

Медведев заявил, что руководство Украины понесет заслуженное наказание за события в Курской области. pic.twitter.com/gcknD4qGQY — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 13, 2024

Напомним, президент России Владимир Путин изрядно нервничал на совещании, посвященном прорыву ВСУ в Курскую область.