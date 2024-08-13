Медведев пригрозил руководству Украины за события в Курской области
Одиозный заместитель секретаря совета безопасности России, бывший президент страны Дмитрий Медведев заявил, что прорыв ВСУ в Курскую область "не останется безнаказанным, сообщает Деловая столица.
Об этом он заявил у микрофона рядом с соратниками по правящей в РФ партии "Единая Россия" со ссылкой на пропагандистов "Кремлевского пула".
"Они (украинцы — "ДС") понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Значит, такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского националистического режима", — сказал Медведев.
Напомним, президент России Владимир Путин изрядно нервничал на совещании, посвященном прорыву ВСУ в Курскую область.