У МЗС України відповіли на погрози Білорусі закрити посольство
Міністерство закордонних справ відповіло на заяви Мінська про можливе закриття українського посольства – Україна закликає Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо уявних неіснуючих загроз. Про це на брифінгу заявив речник українського дипломатичного відомства Георгій Тихий., повідомляє Ліга.net.
"Ми бачили ці заяви [про можливість закриття українського посольства у Мінську], ретельно їх вивчили, аналізуємо їх. Не бачимо особливої доцільності, якщо чесно, реагувати на них, тому що білоруська сторона відома багатьма заявами, на які не варто реагувати", – заявив він.
Тихий додав, що створення Білоруссю "уявних загроз з боку України", яким би інтенсивним воно не було, не робить такі загрози більш реальними.
Україна закликає Білорусь "не нагнітати ці антиукраїнські настрої й не створювати цього враження якихось уявних загроз, яких немає", зазначив речник.
Загалом, українська сторона й надалі слідкуватиме за діями та заявами Білорусі й у відповідний спосіб на них реагуватиме, підсумував посадовець.
Раніше, 10 серпня, диктатор Олександр Лукашенко заявив про нібито порушення білоруського повітряного простору дронами, запущеними з України. Сталося це буцімто ввечері 9 серпня.
Згодом Міноборони Білорусі опублікувало фото та відео нібито залишків тих самих дронів (встановити правдивість кадрів наразі неможливо).
Також білоруське МЗС викликало до себе тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш й заявило, що може поставити питання стосовно закриття українського посольства в Мінську.