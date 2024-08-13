У МЗС України відповіли на погрози Білорусі закрити посольство

Міністерство закордонних справ відповіло на заяви Мінська про можливе закриття українського посольства – Україна закликає Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо уявних неіснуючих загроз. Про це на брифінгу заявив речник українського дипломатичного відомства Георгій Тихий.﻿, повідомляє Ліга.net.

"Ми бачили ці заяви [про можливість закриття українського посольства у Мінську], ретельно їх вивчили, аналізуємо їх. Не бачимо особливої доцільності, якщо чесно, реагувати на них, тому що білоруська сторона відома багатьма заявами, на які не варто реагувати" , – заявив він.

Тихий додав, що створення Білоруссю "уявних загроз з боку України", яким би інтенсивним воно не було, не робить такі загрози більш реальними.

Україна закликає Білорусь "не нагнітати ці антиукраїнські настрої й не створювати цього враження якихось уявних загроз, яких немає", зазначив речник.

Загалом, українська сторона й надалі слідкуватиме за діями та заявами Білорусі й у відповідний спосіб на них реагуватиме, підсумував посадовець.

Раніше, 10 серпня, диктатор Олександр Лукашенко заявив про нібито порушення білоруського повітряного простору дронами, запущеними з України. Сталося це буцімто ввечері 9 серпня.

Згодом Міноборони Білорусі опублікувало фото та відео нібито залишків тих самих дронів (встановити правдивість кадрів наразі неможливо).

Також білоруське МЗС викликало до себе тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш й заявило, що може поставити питання стосовно закриття українського посольства в Мінську.