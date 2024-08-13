В МИД Украины ответили на угрозы Беларуси закрыть посольство

Министерство иностранных дел ответило на заявления Минска о возможном закрытии украинского посольства – Украина призывает Беларусь "не нагнетать" антиукраинские настроения и не "создавать впечатление" относительно мнимых несуществующих угроз. Об этом на брифинге заявил спикер украинского дипломатического ведомства Георгий Тихий, сообщает Лига.net.

"Мы видели эти заявления [о возможности закрытия украинского посольства в Минске], тщательно их изучили, анализируем их. Не видим особой целесообразности, если честно, реагировать на них, потому что беларуская сторона известна многими заявлениями, на которые не стоит реагировать" , – заявил он.

Тихий добавил, что создание Беларусью "мнимых угроз со стороны Украины", каким бы интенсивным оно ни было, не делает такие угрозы более реальными.

Украина призывает Беларусь "не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать этого впечатления каких-то мнимых угроз, которых нет", отметил спикер.

В общем, украинская сторона и дальше будет следить за действиями и заявлениями Беларуси и соответствующим образом на них будет реагировать, подытожил чиновник.

Ранее, 10 августа, диктатор Александр Лукашенко заявил о якобы нарушении беларуского воздушного пространства дронами, запущенными из Украины. Произошло это якобы вечером 9 августа.

Впоследствии Минобороны Беларуси опубликовало фото и видео якобы остатков тех же дронов (установить правдивость кадров пока невозможно).

Также беларусский МИД вызвал к себе временную поверенную в делах Украины Ольгу Тимуш и заявил, что может задать вопрос о закрытии украинского посольства в Минске.