РФ скопіювала українську роботизовану турель "Шабля" та назвала її "Чапаєм"
Росіяни представили дистанційну керовану кулеметну турель під назвою "Чапай". Вона нагадує створену в Україні турель "Шабля". З посиланням на Defence Express, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Свою розробку росіяни вперше представили на власному оборонному форумі "Армія-2024" у Москві. Розробка була презентована інвестиційним фондом "Эра", який фінансує російських розробників озброєння.
Як свідчать фото з виставки, у своїй розробці росіяни повністю повторили як саму концепцію, так і реалізацію створеної в Україні зброї "Шабля". Вона з вересня минулого року була допущена до використання на фронті Збройними силами України.
Російська версія турелі має дистанційне керування по дротах та використовує оптико-прицільний модуль. Зброя адаптована під різні кулемети - 7,62 ПКМ або 12,7-мм НСВ "Утес" та "Корд".
Варто зауважити, що зараз мова йде лише про виставковий зразок "Чапаю". Чи вдалося Росії налагодити серійне виробництво - не відомо.