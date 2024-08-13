РФ скопировала украинскую роботизированную турель "Сабля" и назвала ее "Чапаем"

Россияне представили дистанционную управляемую пулеметную турель под названием "Чапай". Она напоминает созданную в Украине турель "Сабля". Со ссылкой на Defence Express, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Свою разработку россияне впервые представили на своем оборонном форуме "Армия-2024" в Москве. Разработка была презентована инвестиционным фондом "Эра", финансирующим российских разработчиков вооружения.

Как свидетельствуют фото с выставки, в своей разработке россияне полностью повторили как саму концепцию, так и реализацию созданного в Украине оружия "Сабля". С сентября прошлого года она была допущена к использованию на фронте Вооруженными силами Украины.

Российская версия турели обладает дистанционным управлением по проводам и использует оптико-прицельный модуль. Оружие адаптировано под разные пулеметы - 7,62 ПКМ или 12,7-мм НСП "Утес" и "Корд".

Следует заметить, что сейчас речь идет только о выставочном образце "Чапаю". Удалось ли России наладить серийное производство – не известно.