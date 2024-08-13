"Енергоатому" заморозили борги до кінця воєнного стану
НАЕК "Енергоатом" позбавили обов’язку здійснювати розрахунки зі своїми кредиторами за боргами до закінчення воєнного стану. Про це йдеться у наказі Мінстратегпрому, відповіді міністерства та "Енергоатома", повідомляє Економічна правда.
"Включити АТ "НАЕК "Енергоатом" до переліку підприємств, які є боржниками у виконавчих провадженнях, вчинення виконавчих дій за якими зупиняється у період воєнного стану", - йдеться у наказі.
У Мінстратегпромі зазначили, що "Енергоатом" додали до переліку за результатом розгляду заяви компанії.
Водночас наказ не потребує імплементації, додали у міністерстві.
Відповідну інформацію підтвердили ЕП і в "Енергоатомі".