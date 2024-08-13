"Энергоатому" заморозили долги до конца военного положения
НАЭК "Энергоатом" лишили обязанности осуществлять расчеты со своими кредиторами по долгам до окончания военного положения. Об этом говорится в приказе Минстратегпрома, ответе министерства и "Энергоатома", сообщает Экономическая правда.
"Включить АО "НАЭК "Энергоатом" в перечень предприятий, которые являются должниками по исполнительным производствам, совершение исполнительных действий по которым останавливается в период военного положения", - говорится в приказе.
В Минстратегпроме отметили, что "Энергоатом" добавили в перечень по результатам рассмотрения заявления компании.
В то же время приказ не требует имплементации, добавили в министерстве.
Соответствующую информацию подтвердили ЭП и в "Энергоатоме".