У ДБР відсутні претензії до виробників форми ЗСУ, яку постачали Гринкевичі

У справі ДБР за підозрою львівського підприємця Романа Гринкевича в постачанні на замовлення МОУ форми невідповідної якості, жодна компанія виробник цієї форми не фігурує.﻿ Про це йдеться у коментарі Офісу генерального прокурора, у відповідь на запит про коло підозрюваних осіб, повідомляє Ділова столиця.

З плином майже 10 місяців слідства у справі підозрюваними лишаються лише представники трьох компаній постачальників, одна з яких належить, власне, Роману Гринкевичу. Також, справі наразі немає фігурантів, які збоку МОУ приймали рішення про прийняття поставленої форми та здійснення за неї розрахунку. Хоча, в ОГП ствердно повідомили про вчинення представниками Міноборони правопорушень в контексті справи Гринкевича.

"Під час досудового розслідування, у тому числі досліджуються обставини вчинення кримінального правопорушення співробітниками Міністерства оборони України" , – йдеться в заяві Офісу генерального прокурора.

Виробниками форми для ЗСУ, яку везла у якості постачальника Міноборони компанія Романа Гринкевича, були шість компаній.

ТОВ "РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТИЛЬ"

ТОВ "ФАБРИКА ВІЙСЬКОВОГО ОДЯГУ"

ТОВ "ІНТЕР-ТЕКСТ"

ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАНУФАКТУРА"

ФОП "Кравченко Олена Петрівна"

ТОВ "ХОРМАКС".

Наразі з'ясувалося, що форма від вінницького виробника ТОВ "ІНТЕР-ТЕКСТ" (тільки вже від іншої пов'язаної з нею ТОВки) й зараз постачається державі на замовлення Державного оператора тилу Міноборони.

Водночас сама ця форма, за твердженням слідства ДБР, нібито була поганої якості. І на підставі її закупівлі у Гриневичів, збитки державі тепер оцінюються у майже 1 млрд грн.

Весь цей час у ДБР уникають коментарів на тему відсутності з їх боку будь-яких кримінальних претензій до виробників нібито неякісного товару та до посадовців Міноборони, які й зараз продовжують купувати ту саму форму.

Нагадаємо, спочатку Роману Гринкевичу інкримінували розкрадання державних коштів, та згодом змінили кваліфікацію у справі на "постачання форми неналежної якості".

Гринкевичі вини не визнають та спростовують звинувачення на свою адресу. За заявою Романа Гринкевича, їх кримінальному переслідуванню передували "рейдерські дії ДБР" стосовно його бізнесу, а також безпідставне блокування форми на митниці протягом кількох місяців.