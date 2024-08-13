У ГБР отсутствуют претензии к производителям формы ВСУ, которую поставляли Гринкевичи

По делу ДБР по подозрению львовского предпринимателя Романа Гринкевича в поставке по заказу МОУ формы несоответствующего качества, ни одна компания производитель этой формы не фигурирует.﻿ Об этом говорится в коменнтарии Офиса генерального прокурора, в ответ на запрос о круге подозреваемых лиц, сообщает Деловая столица.

По прошествии почти 10 месяцев следствия по делу подозреваемыми остаются только представители трех компаний поставщиков, одна из которых принадлежит, собственно, Роману Гринкевичу. Также, в настоящее время нет фигурантов, которые со стороны МОУ принимали решение о принятии поставленной формы и осуществлении за нее расчета. Хотя в ОГП утвердительно сообщили о совершении представителями Минобороны правонарушений в контексте дела Гринкевича.

"В ходе досудебного расследования, в том числе исследуются обстоятельства совершения уголовного правонарушения сотрудниками Министерства обороны Украины" , – говорится в заявлении Офиса генерального прокурора.

Производителями формы для ВСУ, которую везла в качестве поставщика Минобороны компания Романа Гринкевича, были шесть компаний.

ООО "РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТИЛЬ"

ООО "ФАБРИКА ВОЕННОЙ ОДЕЖДЫ"

ООО "ИНТЕР-ТЕКСТ"

ООО "ХМЕЛЬНИЦКАЯ МАНУФАКТУРА"

ФОП "Кравченко Елена Петровна"

ООО "ХОРМАКС".

Выяснилось, что форма от винницкого производителя ООО "ИНТЕР-ТЕКСТ" (только уже от другой связанной с ней ООО) и сейчас поставляется государству по заказу Государственного оператора тыла Минобороны.

В то же время сама эта форма, по утверждению следствия ДБР, якобы была плохого качества. И на основании ее закупки у Гриневичей, ущерб государству теперь оценивается почти в 1 млрд грн.

Все это время в ГБР избегают комментариев на тему отсутствия с их стороны каких-либо уголовных претензий к производителям якобы некачественного товара и к должностным лицам Минобороны, которые и сейчас продолжают покупать ту же форму.

Напомним, сначала Роману Гринкевичу инкриминировали хищение государственных средств и впоследствии изменили квалификацию по делу на "снабжение формой ненадлежащего качества".

Гринкевичи вины не признают и опровергают обвинения в свой адрес. По заявлению Романа Гринкевича, их уголовному преследованию предшествовали "рейдерские действия ГБР" в отношении его бизнеса, а также безосновательная блокировка формы на таможне в течение нескольких месяцев.