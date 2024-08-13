МОН затвердила оновлену програму для старшокласників "Захист України"

Старшокласникам в Україні викладатимуть оновлений предмет "Захист України". Модельна навчальна програма для 10-11 класів отримала гриф "Рекомендовано".﻿ З посиланням на Міністерство освіти і науки України, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.

У МОН зазначають, що оновлення програми сприятиме формуванню національної свідомості та життєво необхідних навичок у молоді.

Модельна навчальна програма "Захист України" матиме особливості:

курс буде єдиний для всіх учнів, що забезпечить рівні можливості незалежно від статі;

учні вивчатимуть актуальні теми - від військових технологій до інформаційної безпеки;

старшокласники здобудуть практичні навички зі стрілецької підготовки, орієнтування на місцевості, такмеду;

фокус буде спрямований на цивільний захист та планування майбутнього.

Діти вивчатимуть:

у 10 класі: основи національної безпеки, управління і планування, озброєння та військова техніка;

в 11 класі: розвиток військових технологій, інформаційна війна, захист цивільного населення.