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МОН утвердила обновленную программу для старшекласников "Защита Украины"

МОН утвердила обновленную программу для старшекласников "Защита Украины"
Фото: Pixabay

Старшеклассникам в Украине будут преподавать обновленный предмет "Защита Украины". Модельная обучающая программа для 10-11 классов получила гриф "Рекомендовано".﻿ Со ссылкой на Министерство образования и науки Украины, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.

В МОН отмечают, что обновление программы будет способствовать формированию национального сознания и жизненно необходимых навыков у молодежи.

Модельная обучающая программа "Защита Украины" будет иметь особенности:

  • курс будет един для всех учеников, что обеспечит равные возможности независимо от пола;
  • ученики будут изучать актуальные темы – от военных технологий до информационной безопасности;
  • старшеклассники получат практические навыки по стрелковой подготовке, ориентировке на местности, такмеду;
  • фокус будет направлен на гражданскую защиту и планирование будущего.

Дети будут изучать:

  • в 10 классе: основы национальной безопасности, управления и планирования, вооружения и военной техники;
  • в 11 классе: развитие военных технологий, информационная война, защита гражданского населения.
"Теперь ежемесячно школьникам будут проводить учебный день для более глубокого погружения в оборудованных местах с современным оборудованием симуляторами дронов, стрелковыми тренажерами. А самое главное - подготовленными преподавателями", - отмечают в министерстве.

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