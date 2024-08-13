МОН утвердила обновленную программу для старшекласников "Защита Украины"

Старшеклассникам в Украине будут преподавать обновленный предмет "Защита Украины". Модельная обучающая программа для 10-11 классов получила гриф "Рекомендовано".﻿ Со ссылкой на Министерство образования и науки Украины, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.

В МОН отмечают, что обновление программы будет способствовать формированию национального сознания и жизненно необходимых навыков у молодежи.

Модельная обучающая программа "Защита Украины" будет иметь особенности:

курс будет един для всех учеников, что обеспечит равные возможности независимо от пола;

ученики будут изучать актуальные темы – от военных технологий до информационной безопасности;

старшеклассники получат практические навыки по стрелковой подготовке, ориентировке на местности, такмеду;

фокус будет направлен на гражданскую защиту и планирование будущего.

Дети будут изучать:

в 10 классе: основы национальной безопасности, управления и планирования, вооружения и военной техники;

в 11 классе: развитие военных технологий, информационная война, защита гражданского населения.