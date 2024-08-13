МОН утвердила обновленную программу для старшекласников "Защита Украины"
Старшеклассникам в Украине будут преподавать обновленный предмет "Защита Украины". Модельная обучающая программа для 10-11 классов получила гриф "Рекомендовано". Со ссылкой на Министерство образования и науки Украины, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.
В МОН отмечают, что обновление программы будет способствовать формированию национального сознания и жизненно необходимых навыков у молодежи.
Модельная обучающая программа "Защита Украины" будет иметь особенности:
- курс будет един для всех учеников, что обеспечит равные возможности независимо от пола;
- ученики будут изучать актуальные темы – от военных технологий до информационной безопасности;
- старшеклассники получат практические навыки по стрелковой подготовке, ориентировке на местности, такмеду;
- фокус будет направлен на гражданскую защиту и планирование будущего.
Дети будут изучать:
- в 10 классе: основы национальной безопасности, управления и планирования, вооружения и военной техники;
- в 11 классе: развитие военных технологий, информационная война, защита гражданского населения.
"Теперь ежемесячно школьникам будут проводить учебный день для более глубокого погружения в оборудованных местах с современным оборудованием симуляторами дронов, стрелковыми тренажерами. А самое главное - подготовленными преподавателями", - отмечают в министерстве.