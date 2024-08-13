Генштаб: на фронті 80 зіткнень, майже половина - на Покровському напрямку

На фронті від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень із російськими військами, майже половина з них зафіксована на Покровському напрямку.﻿ З посиланням на дані Генерального штабу Збройних сил України щодо інформації станом на 16:00 вівторка, 13 серпня, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, обстрілів із території Російської Федерації зазнають прикордонні села і селища Сумської та Чернігівської областей. Від вогню артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Нові Вирки, Манухівка, Відродженівське, Карповичі, Прогрес та Блешня.

Окрім того, загарбники завдали авіаційних ударів по Рясному, Нових Вирках, Ворожбі, Білопіллю, Любимівці, Біловодах, Радьківці, Юнаківці, Сумах і Басівці - загалом скинули 31 керовану авіаційну бомбу.

Від початку доби російські загарбники також вдарили двома КАБами у район села Малі Проходи.

На Харківському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу Липців, Глибокого, Тихого та Вовчанська. У районі останнього досі тривають два з цих боєзіткнень.

На Куп’янському напрямку російська армія активних наступальних дій не проводила.

На Лиманському напрямку ворог шість разів штурмував позиції українських захисників біля Макіївки, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі. П’ять боїв завершились, один ще триває. Некерованими авіаційними ракетами загарбники били неподалік Сергіївки.

На Сіверському напрямку впродовж дня відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог наступав поблизу Спірного та Верхньокам’янського, де отримав жорстку відсіч.

На Краматорському напрямку тривають два боєзіткнення неподалік Часового Яру. Ще одну атаку, в районі Білої гори, українські воїни зупинили.

На Торецькому напрямку росіяни збільшили кількість атак до чотирьох. Біля Торецька та Залізного відбито по одній атаці, бої тривають. Крім того, загарбники завдали п’ять авіаударів, скинувши сім КАБів на Торецьк.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Малинівка, Гродівка, Желанне та Скучне. Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 22 атаки, 14 боєзіткнень тривають. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються. Також росіяни завдали чотирьох авіаударів по Олександрополю і Гродівці.

На Курахівському напрямку загарбники три рази атакували поблизу Красногорівки та Костянтинівки, де зазнали поразки.

На Оріхівському напрямку ворог задіяв авіацію та вдарив 30 некерованими ракетами по району населеного пункту Білогір’я.

На Придніпровському напрямку армія РФ п’ять разів атакувала позиції українських військ, успіху не мала. Ворог вдарив 15 некерованими ракетами по Миколаївці.

За даними Генштабу, на інших напрямках фронту ситуація без особливих змін.