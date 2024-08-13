Генштаб: на фронте 80 столкновений, почти половина – на Покровском направлении

На фронте с начала суток произошло 80 боевых столкновений с российскими войсками, почти половина из них зафиксирована на Покровском направлении.﻿ Со ссылкой на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по информации по состоянию на 16:00 вторника, 13 августа, сообщает Укринформ.

Как отмечается, обстрелам с территории Российской Федерации подвергаются приграничные села и поселки Сумской и Черниговской областей. От огня артиллерии и минометов сегодня пострадали районы населенных пунктов Новые Вирки, Мануховка, Возрожденовское, Карповичи, Прогресс и Блешня.

Кроме того, захватчики нанесли авиационные удары по Рясному, Новым Выркам, Ворожбе, Белополью, Любимовке, Беловодам, Радьковке, Юнаковке, Сумах и Басовке - всего сбросили 31 управляемую авиационную бомбу.

С начала суток российские захватчики также ударили двумя КАБами в район села Малые Проходы.

На Харьковском направлении враг совершил 12 атак вблизи Липцев, Глубокого, Тихого и Волчанска. В районе последнего до сих пор продолжаются два из этих боестолкновений.

На Купянском направлении российская армия активных наступательных действий не проводила.

На Лиманском направлении враг шесть раз штурмовал позиции украинских защитников возле Макеевки, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу. Пять боев завершились, один еще продолжается. Неуправляемыми авиационными ракетами захватчики били неподалеку от Сергеевки.

На Северском направлении в течение дня произошло пять боестолкновений. Враг наступал вблизи Спирного и Верхнекаменского, где получил жесткий отпор.

На Краматорском направлении продолжаются два боестолкновения неподалеку Часового Яра. Еще одну атаку, в районе Белой горы, украинские воины остановили.

На Торецком направлении россияне увеличили количество атак до четырех. Возле Торецка и Железного отбито по одной атаке, бои продолжаются. Кроме того, захватчики нанесли пять авиаударов, сбросив семь КАБов на Торецк.

На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Малиновка, Гродовка, Желанное и Скучное. Силы обороны сдерживают натиск войск РФ и отбили 22 атаки, 14 боестолкновений продолжаются. Потери врага на этом направлении уточняются. Также россияне нанесли четыре авиаудара по Александрополю и Гродовке.

На Кураховском направлении захватчики три раза атаковали вблизи Красногоровки и Константиновки, где потерпели поражение.

На Ореховском направлении враг задействовал авиацию и ударил 30 неуправляемыми ракетами по району населенного пункта Белогорье.

На Приднепровском направлении армия РФ пять раз атаковала позиции украинских войск, успеха не имела. Враг ударил 15 неуправляемыми ракетами по Николаевке.

По данным Генштаба, на других направлениях фронта ситуация без особых изменений.