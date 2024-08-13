Вбивство українця в німецькому Ростоку, нападника затримали

У місті Росток на північному сході німецької федеральної землі Мекленбург-Померанія в центрі розміщення біженців вбили 46-річного українця﻿. Про це йдеться у заяві німецької поліції, повідомляє Ділова столиця.

У правоохоронних органах заявили, що обставини смерті чоловіка вказують на ймовірне вбивство. Відомо, що українця з важкими пораненнями знайшов співробітник служби безпеки в гуртожитку, який і викликав швидку допомогу. Проте медики, що прибули на виклик, лише констатували смерть.

Згодом видання Ostee-Zeitung повідомило, що поліція заарештувала підозрюваного у смерті українця в гуртожитку в Ростоку. Наразі вирішується питання про видачу ордеру на його арешт.

У ЗМІ пишуть, що затриманому 26 років, і він – українець. Про обставини вбивства та імовірні мотиви злочину прокуратура не повідомляє, з огляду на таємницю слідства.