Убийство украинца в немецком Ростоке, нападавшего задержали

В городе Росток на северо-востоке немецкой федеральной земли Мекленбург-Померания в центре размещения беженцев убили 46-летнего украинца, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении германской полиции.

В правоохранительных органах заявили, что обстоятельства смерти мужчины указывают на вероятное убийство. Известно, что украинца с тяжелыми ранениями нашел работник службы безопасности в общежитии, который и вызвал скорую помощь. Однако медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть.

Впоследствии издание Ostee-Zeitung сообщило, что полиция арестовала подозреваемого в смерти украинца в общежитии в Ростоке. Сейчас решается вопрос о выдаче ордера на его арест.

В СМИ пишут, что задержанному 26 лет, и он – украинец. Об обстоятельствах убийства и вероятных мотивах преступления прокуратура не сообщает, ссылаясь на тайну следствия.