Енергетики заявили, що у середу вимкнень світла не буде
В Україні у середу, 14 серпня, відключення електроенергії за графіками не прогнозуються. З посиланням на "Укренерго", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Завтра, 14 серпня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується", - йдеться у повідомленні.
Водночас в "Укренерго" попередили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі, українців повідомлять додатково про застосування відключень світла.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами у денні години - з 11:00 до 15:00", - просять українців енергетики.