Енергетики заявили, що у середу вимкнень світла не буде

В Україні у середу, 14 серпня, відключення електроенергії за графіками не прогнозуються.﻿ З посиланням на "Укренерго", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Завтра, 14 серпня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується" , - йдеться у повідомленні.

Водночас в "Укренерго" попередили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі, українців повідомлять додатково про застосування відключень світла.