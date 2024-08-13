Энергетики заявили, что в среду выключений света не будет
В Украине в среду, 14 августа, отключения электроэнергии по графикам не прогнозируются. Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
"Завтра, 14 августа, применение мер по ограничению потребления не прогнозируется", - говорится в сообщении.
В то же время, в "Укрэнерго" предупредили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме, украинцев сообщат дополнительно о применении отключений света.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо. По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы - с 11:00 до 15:00", - просят украинцев энергетики.