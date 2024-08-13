Україна контролює 74 населені пункти Курської області – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населені пункти Курської області РФ.﻿ З посиланням на соцмережі Зеленського, повідомляє Українська правда.

За словами президента, там проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій. Попри складні, інтенсивні бої, просування українських сил в Курській області триває, обмінний фонд для України поповнюється.