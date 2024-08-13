Україна контролює 74 населені пункти Курської області – Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населені пункти Курської області РФ. З посиланням на соцмережі Зеленського, повідомляє Українська правда.
За словами президента, там проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій. Попри складні, інтенсивні бої, просування українських сил в Курській області триває, обмінний фонд для України поповнюється.
"Угруповування ЗСУ продовжують ведення операції на території Курської області. За сьогоднішню добу наші війська просунулись на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів. Взято контроль над 40 км² і на сьогодні 74 пункти перебувають під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Ситуація, зважаючи на високу інтенсивність бойових дій перебуває під контролем", - заявив Сирський.