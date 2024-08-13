Украина контролирует 74 населенных пункта Курской области – Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ. Со ссылкой на соцсети Зеленского, сообщает Украинская правда.
По словам президента, там проводят проверки и стабилизационные мероприятия. Продолжается разработка гуманитарных решений для этих территорий. Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских сил в Курской области продолжается, обменный фонд для Украины пополняется.
"Группировки ВСУ продолжают ведение операции на территории Курской области. За сегодняшние сутки наши войска продвинулись на отдельных направлениях от одного до трех километров. Взят контроль над 40 км² и на сегодня 74 пункта находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий находится под контролем", - заявил Сырский.