Кулеба поділився з Боррелем деталями операції ЗСУ на Курщині
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем виробництво озброєння та розповів про деталі операції України в Курській області Росії. З посиланням на соцмережі Кулеби, повідомляє Європейська правда.
За словами голови МЗС, у розмові з Боррелем він зосередився на кроках, "спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь".
"Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області", – додав міністр без подробиць.