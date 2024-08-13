Кулеба поділився з Боррелем деталями операції ЗСУ на Курщині

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем виробництво озброєння та розповів про деталі операції України в Курській області Росії.﻿﻿ З посиланням на соцмережі Кулеби, повідомляє Європейська правда.

За словами голови МЗС, у розмові з Боррелем він зосередився на кроках, "спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь".