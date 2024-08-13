Кулеба поделился с Боррелем деталями операции ВСУ в Курщине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем производство вооружения и рассказал о деталях операции Украины в Курской области России.﻿﻿ Со ссылкой на соцсети Кулебы, сообщает Европейская правда.

По словам главы МИД, в разговоре с Боррелем он сосредоточился на шагах, "направленных на расширение сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере производства и поставок вооружений".