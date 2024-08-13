Україна до останнього не розповідала партнерам деталі операції на Курщині – Bloomberg

Видання Bloomberg дізналось, що Україна не ділилася зі західними партнерами деталями операції в Курській області "до тих пір, поки вона не була в повному розпалі".﻿﻿ З посиланням на Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

За словами посадовця однієї з країн Заходу, який говорив із Bloomberg на умовах анонімності, Україна розглядала кілька варіантів нападу, який би заскочив Росію зненацька.

Анонімний представник західної розвідки зазначив, що українське керівництво не ділилося конкретною інформацією про операцію на Курщині "до тих пір, поки вона не була в повному розпалі".

Наразі на Заході утримуються від конкретних оцінок операції ЗСУ, але вважають малоймовірним, що українські війська зможуть утримати російську територію, пише Bloomberg.

Водночас представник НАТО, знайомий із розвідданими, каже, що ця операція має важливе значення для того, аби показати, що Київ здатен кинути виклик Кремлю.