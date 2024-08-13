Украина до последнего не рассказывала партнерам детали операции на Курщине – Bloomberg

Издание Bloomberg узнало, что Украина не делилась с западными партнерами деталями операции в Курской области "до тех пор, пока она не была в полном разгаре". Со ссылкой на Bloomberg, сообщает Европейская правда.

По словам чиновника одной из стран Запада, который говорил с Bloomberg на условиях анонимности, Украина рассматривала несколько вариантов нападения, которое бы застало Россию врасплох.

Анонимный представитель западной разведки отметил, что украинское руководство не делилось конкретной информацией об операции на Курщине "до тех пор, пока она не была в полном разгаре".

Сейчас на Западе воздерживаются от конкретных оценок операции ВСУ, но считают маловероятным, что украинские войска смогут удержать российскую территорию, пишет Bloomberg.

В то же время представитель НАТО, знакомый с разведданными, говорит, что эта операция имеет важное значение для того, чтобы показать, что Киев способен бросить вызов Кремлю.